Daniel Rangel é Cássio Cavalcanti em "Garota do Momento". Fabio Rocha/TVGlobo / Divulgação

Garota do Momento promete entregar emoção aos telespectadores nesta quarta-feira (26). A chegada de Cássio Cavalcanti (Daniel Rangel) e uma possível disputa com Beto (Pedro Novaes) pelo amor de Beatriz (Duda Santos) segue agitando o folhetim de Alessandra Poggi.

Além do resumo da trama do horário das 18h30min da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá em Mania de Você, Volta por Cima e mais do universo das novelas.

Confira o resumo das novelas desta terça-feira

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Bia e Cássio selam um acordo. Marlene recusa a proposta de Juliano. Ronaldo repreende Beto. Ulisses tenta acolher Glorinha. Cássio convence Sérgio de sua técnica de aproximação com Beatriz. Érico ampara Marlene. Bia insinua para Beto que Cássio e Beatriz estão se aproximando. Jacira visita Anita. Cássio beija Beatriz.

Volta por Cima - RBS TV, 19h15min

Violeta implora que Osmar não conte a verdade para Madalena. Tati expulsa Hana de sua casa. Gigi se oferece para ir com Marco ao local indicado por Rodolfo. Tati se aconselha com Madalena. Cacá revela a Chico a verdade sobre a paternidade de seu filho. Belisa sugere que Sebastian se declare para Joyce. Madalena combina com Jin a troca de fantasia do Dragão Suburbano.

Madalena descobre que Cacá está morando na casa de Violeta. Rafa questiona Nando sobre os anabolizantes. Gerson se irrita com a decisão tomada por Gigi na reunião de cúpula. Marco vai a um antigo cassino perguntar sobre Ruth. Madalena encontra Chico e Cacá na casa de Violeta.

Mania de Você - RBS TV, 20h35min

Rudá consegue escapar. Mavi diz a Nahum que a única coisa que lhe restou é a esperança de ter Viola de volta. Molina avisa a Mércia que grampeará o celular de Viola, na esperança que Rudá entre em contato com ela.

Rudá conta a Gavião sobre Molina, e pede ao rapaz que alerte Viola. Hugo diz a Diana que seus exames estão normais. Lorena tenta mostrar a Bruna a foto de Iarlei com Evelyn, na intenção de fazer intriga, mas a filha de Diana não dá importância. Gavião avisa a Viola que Rudá a está esperando na praia do Sossego.

Força de Mulher - Record, 21h

O resumo do capítulo não foi divulgado pela emissora.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min

Thomas presenteia Cristina com um vinil e diz que ela é especial. Desanimado, César se fantasia de Loli, mascote da Lolipopis, e Elisa repara que ele está no fundo do poço.