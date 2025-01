Após vencer prova do líder ao lado de Vinícius, Aline ganha o primeiro apartamento da temporada 

Na madrugada desta sexta-feira (17) uma surpresa agitou a casa mais vigiada do Brasil. Após vencer a prova do líder ao lado de sua dupla, Vinícius, a baiana Aline , ganhou o primeiro apartamento do BBB 25 .

Por volta de uma hora da manhã todos os brothers foram chamados na sala da casa e os líderes foram orientados a irem na dispensa para a entrega da chave do "Apê do Líder MRV".

Todos os convidados da dupla soberana da semana puderam conhecer o espaço, até então inabitado. Thiago Oliveira, jornalista e um dos responsáveis por apresentar os flashes do reality show , estava no quarto para apresentar a nova área.

A dinâmica

Após o sorteio houve comemoração com os outros brothers presentes, com direto a espumante. No momento também foi entregue uma chave simbólica e tirada a primeira foto com o celular do líder.