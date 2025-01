Aline é a primeira pipoca do "BBB 25" a atingir 1 milhão de seguidores no Instagram

Aline se tornou a primeira integrante pipoca da edição a alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram. Globo / Reprodução

Aline, do grupo pipoca no BBB 25, atingiu a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. A sister se tornou a primeira integrante da edição a alcançar esse número no time dos anônimos.

Entre todos os confinados e eliminados do reality show, apenas duas participantes superam a marca: as camarotes Gracyanne Barbosa, que acumula 12,2 milhões de seguidores, e Vitória Strada, com 2,9 milhões.

Além da popularidade, Aline também venceu a primeira prova do líder do BBB 25, disputada com a dupla Vinícius. Ela também ganhou um apartamento avaliado em R$ 620 mil.

Quem é Aline Patriarca?

Aline Patriarca é formada em direito e atua como policial militar na Bahia. Durante apresentação no programa, revelou ter vivido um momento inusitado na infância, quando chamou a atenção da cantora Ivete Sangalo ao participar de um show da artista.

No campo pessoal, Aline já teve um relacionamento com o cantor Filipe Escandurras, que durou quatro meses. Ela afirma ter pavor de aplicativos de namoro.

Já na casa, a sister tem vivido um romance com o ator Diogo Almeida. Na última festa, que ocorreu na quinta-feira (31), inclusive, rolou até beijo entre eles.