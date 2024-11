Vladimir Brichta revelou detalhes sobre o início de seu relacionamento com Adriana Esteves, com quem é casado desde 2006. Segundo o ator, eles se apaixonaram durante as gravações de Kubanacan, novela de Carlos Lombardi. Na trama, que foi ao ar na Globo entre 2003 e 2004, os dois interpretaram o casal Rico e Lola.