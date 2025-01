Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede) em "Mania de Você". TV Globo / Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta segunda-feira (6). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Mavi e Luma são surpreendidos por Mércia. Rudá é transferido para a penitenciária. Luma e Mavi estranham a presença de Mércia no hotel onde estão no Rio de Janeiro. Diana arma um encontro entre Gael e Fátima. Diana incentiva Fátima a dar aula de piano e sugere Berta como aluna. Os amigos de Viola fazem uma homenagem para a chef na Lona Cultural. Mércia deixa Mavi furioso ao comunicar que assumirá seu relacionamento com Volney.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Beatriz deduz que Bia não é sua irmã. Ronaldo confessa que armou para que Celeste pensasse que Mauro era Genoca. Beatriz passa mal, e Clarice a acolhe. Nelson esconde o microfone de ouro roubado. Beto procura por Beatriz, e constata que a moça deixou a festa. Zélia planeja descobrir a verdade sobre Bia. Ana Maria flagra Ulisses e Iolanda juntos. Clarice diz a Beatriz que já era mãe de Bia antes de se casar com Juliano.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Jão questiona Madalena sobre sua desconfiança com Cacá. Madalena conta para Jão que foi ameaçada por Cacá. Chico confronta Cacá sobre seu trabalho. Sebastian guarda as folhas que rasgou do diário de Mariazinha com o segredo de Belisa. Violeta se enfurece ao saber que Osmar enganou Gerson. Marco revela a Violeta que Gerson não cumpriu com o acordo que fez com ela. Jão e Chico cobram Cacá sobre a ameaça a Madalena.

Força de Mulher - Record, 21h

Sarp fica desolado ao chegar em casa e não encontrar Piril e os filhos. Ele acredita que a família foi sequestrada por Nezir. Piril vai ao hospital com os gêmeos e procura por Sirin. Ceyda fica chocada quando a milionária se apresenta, mas gosta de saber que ela pretende se vingar de Sirin e dá o endereço da jovem para ela. Os dois conversam. Hatice é ríspida com Sirin, e Enver percebe o clima tenso entre a filha e a mulher.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min