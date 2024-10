Presença quase constante nos episódios de S.O.S. Malibu — Baywatch no original — (1989–2001), Michael Newman morreu aos 68 anos. A notícia foi divulgada nesta terça-feira (22), mas o óbito aconteceu no domingo (20), por conta de complicações cardíacas. Ele foi diagnosticado com Parkinson em 2006 e viveu com a doença por cerca de 18 anos.