O filme O Que de Verdade Importa (2016) é o destaque da Sessão da Tarde desta quinta-feira (19). No longa, um jovem é surpreendido pelo tio com a proposta irrecusável de ter todas as dívidas pagas. Em troca, ele precisa mudar de país. Dirigida por Paco Arango e protagonizada por Oliver Jackson-Cohen, a produção será exibida após Cabocla, às 15h20min, na RBS TV.