O filme Lisbela e o Prisioneiro (2003) é o destaque da Sessão da Tarde desta segunda-feira (23). No longa, uma jovem sonhadora e comprometida acaba se apaixonando por um conquistador que visita sua cidade. Com a paixão, os dois precisam vencer obstáculos para conseguirem ficar juntos. Dirigida por Guel Arraes com base na peça teatral de Osman Lins, a produção será exibida às 15h25min, na RBS TV, após Cabocla.