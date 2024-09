Nesta segunda-feira (2), a Sessão da Tarde exibe Branca de Neve e o Caçador (2012). Protagonizado por Kristen Stewart e Chris Hemsworth, o remake do clássico Branca de Neve e os Sete Anões inclui a perspectiva do caçador contratado para capturar a moça. Com direção de Rupert Sanders, o filme será exibido às 15h20min, logo após a edição especial de Cabloca, na RBS TV.