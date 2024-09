 Inclusão e diversidade na telinha: avanços e retrocessos

A história já é bem conhecida: personagem sofre acidente e acaba perdendo o movimento das pernas, mas tempos depois, se recupera milagrosamente e volta a andar. É como se o final feliz estivesse atrelado ao fato de levantar de uma cadeira de rodas. De Edu (Reynaldo Gianecchini), em Laços de Família (2000) a Jonas (Mateus Solano), em Elas por Elas (2023), a recuperação rápida de personagens que sofreram alguma lesão na coluna sempre foi a solução mais utilizada por autores de novelas. Nem sempre as questões a respeito de pessoas com deficiência foram abordadas de forma correta e respeitosa, entretanto, muita coisa mudou no audiovisual nos últimos anos. A diversidade está presente em novelas e minisséries, propiciando que as histórias de superação, acessibilidade e inclusão sejam contadas por quem realmente sofre na pele cada dificuldade.