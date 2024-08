Na "Jam Session" Notícia

Participação de Thiaguinho no "Estrela da Casa" é cancelada

Cantor publicou um vídeo explicando que um de seus músicos foi diagnosticado com Covid-19. Ele faria um dueto com um dos participantes do reality nesta segunda-feira

19/08/2024 - 21h56min Atualizada em 19/08/2024 - 22h41min