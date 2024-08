Onde assistir a "Muquiranas"? Em qual streaming está o reality

Métodos de reaproveitamento de comida e perrengues autoinfligidos para a economia de luz e água são algumas das principais "manias" dos personagens do reality norte-americano Muquiranas (Extreme Cheapskates, 2011). Transmitido originalmente pelo canal de televisão TLC, o programa se baseia na ideia de mostrar pessoas que fazem tudo para poupar dinheiro. Os episódios das três temporadas estão disponíveis na Max e no canal do YouTube do Discovery Home & Health Brasil.