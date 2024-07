A Sessão da Tarde desta segunda-feira (1) irá exibir Fé de um Campeão (2021). Estrelado por Zachary Levi e com direção de Andrew e John Arwin, o longa narra a história do quarterback Kurt Warner, que se tornou MVP (most valuable player, ou jogador mais valioso, em tradução livre) da NFL, liga profissional de futebol americano. O filme será exibido após a reapresentação da novela Cheias de Charme, a partir das 15h25min, na RBS TV.