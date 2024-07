Ana Maria Braga procurou esclarecer um mal-entendido, ocorrido em março deste ano, quando ela viralizou nas redes sociais ao falar sobre maconha durante uma participação no programa GloboNews Mais ao lado do jornalista Guga Chacra. No Mais Você desta quinta-feira (25), a apresentadora voltou a falar sobre o assunto com o correspondente internacional, já que uma declaração acabou atribuindo à ela uma fama inesperada.