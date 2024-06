Uma das séries que mais fez sucesso com o público nos últimos anos, Game of Thrones (2011 - 2019) conta a história de famílias nobres que disputam o controle sobre as terras míticas de Westeros – onde os verões podem durar vários anos, e o inverno, toda uma vida. As reivindicações e as forças sobrenaturais correm as portas dos Sete Reinos, e um antigo inimigo retorna após estar adormecido por milhares de anos.