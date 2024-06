A atriz Íris Bruzzi, 89 anos, tornou-se a nova moradora do Retiro dos Artistas na quinta-feira (20), após passar uma temporada nos Estados Unidos, onde morava com o filho Marcelo Caruso, fruto do seu relacionamento com Nelson Caruso. Ela chegou à nova moradia, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, acompanhada de uma cuidadora.