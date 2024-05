O talento de um ator se mede não só por sua atuação em um tipo de personagem, mas pela capacidade de se transformar totalmente de um trabalho para outro. O melhor exemplo disso é Irandhir Santos, o Tião Galinha de Renascer. Ao vê-lo em cena na trama das nove, entendemos o real significado de “visceral”. O ator faz com que nos arrepiemos até o último fio de cabelo com cada olhar, fala ou gestos. E o mais impressionante é que Tião em nada lembra o Zé Lucas de Pantanal (2022). Nesta mesma trama, aliás, ele teve outro papel no início, o de Joventino, mas sem qualquer semelhança entre os dois personagens. E o que dizer do Álvaro, de Amor de Mãe (2019), um empresário cheio de estilo e sem qualquer escrúpulo? Isso só contando os últimos trabalhos de Irandhir na telinha.