Suando de emoção enquanto tentava organizar as ideias após o anúncio de que era o grande vencedor do Big Brother Brasil 2024, Davi saiu do jogo afirmando no microfone que havia lutado sem parar ao longo de 100 dias de reality. A garra do baiano foi coroada com o prêmio de R$ 2,9 milhões, anunciado na madrugada desta quarta-feira (17).