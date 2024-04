A poucos dias da final do BBB 24, o público está ansioso para conhecer quem será o grande vencedor da temporada. A paulista Beatriz, 23 anos, já foi uma das favoritas, mas deve levar a pior na disputa com Davi e Isabelle e ser eliminada na noite desta quinta-feira (11). Conforme enquetes realizadas por diferentes portais, a sister deve deixar o reality com mais de 60% dos votos.