Duas duplas se salvaram na repescagem da Dança dos Famosos, realizada neste domingo (7), no Domingão com Huck. A cantora Lexa e o professor Diego Basilio, além do ator Micael Borges e a professora Nathália Ramos, conquistaram as maiores notas na disputa e garantiram a continuação na próxima fase da competição. Já a apresentadora Gabriela Prioli, que dançou com Jefferson Bilisco, e o cantor Matheus Fernandes, ao lado de Aline Ramos, foram os primeiros eliminados da temporada.