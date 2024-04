O ator Luciano Mallmann se prepara para dar adeus a Carlinhos, seu personagem em Elas por Elas, que chega ao fim dia 12. Em seu primeiro papel de destaque na telinha, ele celebra a oportunidade de mostrar seu talento para além de sua condição de pessoa com deficiência. Em entrevista, ele conta como as ações de acessibilidade na TV Globo e destaca a importância da representatividade no audiovisual.