Correria define a vida de Rayssa Bratillieri nos últimos tempos. Recentemente, a atriz de 26 anos esteve em Los Angeles, nos Estados Unidos, para o lançamento do filme The Modelizer, do qual é protagonista. Aqui no Brasil, está no elenco do longa Apaixonada, em cartaz nos cinemas, ao lado de Giovanna Antonelli e Rodrigo Simas. No streaming, Rayssa poderá ser vista ainda este ano em O Amor da Minha Vida, série da Star+. Tudo isso enquanto vive Ísis, na novela Elas por Elas. Ufa, se ao ler este parágrafo já estamos cansados, imaginem ela, que tem feito tudo ao mesmo tempo. Mas ela conta, em entrevista a Retratos da Fama, que consegue descansar entre um trabalho e outro.