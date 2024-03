Em ritmo frenético de entrevistas uma semana depois de ser eliminada do Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet tem chamado a atenção por não mencionar a cantora Wanessa Camargo, sua maior aliada no jogo. Em conversa ao Extra, publicada nesta terça-feira (19), a modelo revelou que ainda está tentando assimilar tudo que está acontecendo, mas garantiu que tentou contato com a parceira de confinamento.