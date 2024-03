O filme Sonic: O Filme (2020) é o destaque na Sessão da Tarde desta quarta-feira (27). Neste live-action, o porco-espinho Sonic é enviado para Terra, enquanto precisa escapar do Dr. Robotnik. Dirigido por Jeff Fowler, o longa conta com os atores Adam Pally, Ben Schwartz, James Marsden e Jim Carrey no elenco. O filme será exibido após Cheias de Charme, às 15h25min, na RBS TV.