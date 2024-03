A Sessão da Tarde está completando 50 anos nesta segunda-feira (4) e é claro que você já curtiu altas aventuras no sofá de casa, assistindo a filmes divertidos e leves, mas que se tornaram clássicos afetivos no coração dos brasileiros. Quem não lembra, por exemplo, de A Lagoa Azul (1980) ou de Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990) passando nas tardes da TV Globo, não é mesmo?!