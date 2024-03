Uma conversa entre Lucas Henrique e Pitel no BBB 24 chamou atenção dos espectadores nesta quinta-feira (21). O brother contou que sonhou com a sister, mas não revelou o conteúdo do sonho. A relação entre eles já virou piada dentro e fora do programa — por aqui, a esposa de Lucas ganhou o apoio do público e mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais pelo suposto flerte entre os participantes do programa.