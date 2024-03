O jogo afunilou e o BBB 24 já está com o seu Top 10 definido. Leidy Elin foi a 14ª eliminada do reality, com 88,33% dos votos. Após deixar o programa, a trancista participou do Bate-Papo BBB com Thaís Fersoza e Ed Gama na madrugada desta quarta-feira (27).