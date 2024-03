A série Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Silêncio no Set: o Lado Obscuro das Crianças na TV, na tradução literal), que estreou no dia 17 de março nos Estados Unidos, tem revelado histórias de abusos nos bastidores da Nickelodeon. O seriado documental é dividido em quatro episódios em que atores internacionalmente famosos relatam casos de pedofilia, abuso e assédio sexual, racismo, sexismo e comportamento inadequado que presenciaram com atores mirins. Por enquanto, a produção não tem data de estreia confirmada no Brasil.