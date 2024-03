Após uma sequência de Big Fones falsos no início do mês, as trolagens seguem na casa do BBB 24. Pelas redes sociais, Boninho anunciou na madrugada desta quarta-feira (13) que os confinados receberão uma visita de Marcos Veras e Welder Rodrigues durante a gravação do quadro Vamo Invadir Sua Casa.