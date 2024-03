Com a saída de Yasmin do BBB 24, os brothers começaram a articular os próximos passos no jogo. Os gnomos, que agora abraçaram também Leidy Elin, já estão pensando em quem mirar para o próximo paredão. Pitel disse que não entrou no programa com uma estratégia bolada, enquanto Lucas disse que tudo vai se desenvolvendo aos poucos.