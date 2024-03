A 11ª temporada de Malhação, exibida entre 2004 e 2005 na Globo, contou com mais de 200 capítulos e chegou a ser considerada a melhor da novela adolescente pelos espectadores. Os episódios desta fase estão disponíveis no Globoplay. Vinte anos depois, a telenovela continua sendo lembrada com carinho pelo público.