Spin-off de The Big Bang Theory (2007 – 2019), Jovem Sheldon foi lançada em 2017 e acumula uma legião de fãs desde então. A série que conta a trajetória da infância e da adolescência do protagonista Sheldon Cooper aborda os altos e baixos de ser uma criança superdotada, e expande a história do personagem contada na produção original. A versão mais nova do gênio Sheldon é interpretada por Iain Armitage, enquando Jim Parsons reprisa o papel na narração.