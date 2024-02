Raquele, líder da semana no BBB 24, aproveitou a sua festa para comemorar o aniversário, que foi na segunda-feira (19). A sister ganhou um bolo decorado por Fernanda e os brothers cantaram Parabéns a Você para ela. Lançamentos musicais dos camarotes figuraram entre a trilha sonora e Wanessa deu um show cantando Quem é Você, nova música dela com WD. Tropa do BL, de Bin Laden, e Big Bang, lançamento de Rodriguinho com o filho Gaab, também tocaram.