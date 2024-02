Já está formado o sétimo paredão do Big Brother Brasil 24. Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho disputam a preferência do público. A formação da berlinda iniciou no domingo (4) e terminou já na madrugada desta segunda-feira (5), com Marcus Vinicius vencendo a prova bate e volta. Pela primeira vez nesta edição, o voto do público é para eliminar. Portanto, o mais votado deixa o reality na terça.