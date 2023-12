Após grave infecção bacteriana, a atriz Claudia Alencar, 73 anos, vem apresentando melhoras ao longo dos últimos dois dias, conforme informações do último boletim médico do Hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, emitido nesta quinta-feira (28). Ela foi internada no dia 17 e, no dia 24, precisou passar por uma cirurgia na lombar.