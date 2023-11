Morreu, nesta sexta-feira (3), a atriz Elizangela do Amaral Vergueiro, aos 68 anos. Estrela de novelas como Senhora do Destino (2004), A Força do Querer (2017) e A Dona do Pedaço (2019), a artista faleceu em Guapimirim, no Rio de Janeiro, informou a prefeitura da cidade, de acordo com informações do g1.