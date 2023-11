Após as homenagens de Courteney Cox e Matt LeBlanc, foi a vez de Jennifer Aniston, a Rachel, e David Schwimmer, o Ross, falarem, nesta quarta-feira (15), sobre a amizade com Matthew Perry, morto no final de outubro. Os atores contracenaram lado a lado ao longo de 10 anos na série Friends (1994) e nutriram uma forte relação para além dos sets de filmagem.