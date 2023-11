Luana Andrade, ex-participante do reality show Power Couple Brasil e assistente de palco do Domingo Legal, morreu aos 29 anos nesta terça-feira (7). Ela estava internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, para a realização de uma cirurgia de lipoaspiração na coxa, próxima à região do joelho. De acordo com a nota divulgada pela instituição ao g1, a causa da morte foi uma embolia pulmonar maciça, quando ocorre a obstrução das artérias pulmonares.