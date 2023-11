Luana Andrade, ex-participante do reality show Power Couple Brasil e assistente de palco do Domingo Legal, morreu aos 29 anos. A notícia foi confirmada nesta terça-feira (7) por amigos da influenciadora digital e por sua assessoria de imprensa. De acordo com informações concedidas pelo SBT à revista Quem, a causa da morte foi por complicações em uma cirurgia estética. Luana havia dado entrada no Hospital São Luiz, em São Paulo, para uma lipoaspiração no joelho.