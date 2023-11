A partir desta segunda-feira (27), os noveleiros de plantão ganham mais uma forma de consumir, gratuitamente, as suas novelas favoritas. Com a nova plataforma de canais lançada com exclusividade pelo Globoplay, no "Viva 70 Fast" e "Viva 80 Fast", grandes clássicos da teledramaturgia brasileira de 1970 e 1980 poderão ser revividos pelo público.