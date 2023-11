No mês natalino, produções temáticas dominam as estreias da Netflix. Títulos como O Natal de Costume, Eu Odeio o Natal e Ah, o Natal... figuram entre as novidades. Filmes e séries brasileiros também estão incluídos, como Se Eu Fosse Luísa Sonza, documentário especial sobre a cantora, e Meu Cunhado é Um Vampiro, comédia com Leandro Hassum. Também tem a estreia de Casamento às Cegas Brasil: Depois do Altar, reality show que reúne participantes das edições anteriores do programa em episódio único.