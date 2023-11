Ana Maria Braga e Louro Mané tomaram um susto nesta quinta-feira (9) após um passeio de balão em Dubai, no Emirados Árabes. Diretamente do país estrangeiro, a apresentadora entrou ao vivo no programa Mais Você, que estava sob o comando de Talitha Morete e Fabrício Battaglin para contar que o objeto acabou tombando durante o pouso com a equipe dentro.