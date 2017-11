Angélica vai se revezar entre a apresentação dos programas "Vídeo Game" e "Estrelas" Victor Pollak / TV Globo/Divulgação

Sucesso entre 2001 e 2011, o quadro Vídeo Game, do programa Vídeo Show, está de volta à RBS TV. A partir desta segunda-feira (6), sempre de segunda a sexta-feira, na faixa das 14h, o público recordará a competição que coloca à prova os conhecimentos televisivos das celebridades.

Serão três semanas de jogos com as mesmas tarefas da versão original, como Teletubo, na qual os participantes precisavam responder a perguntas antes que o paredão fechasse por completo. O comando segue com Angélica. A apresentadora esteve à frente da atração nos 10 anos de exibição, tendo sido substituída duas vezes por Fernanda Lima, para licença-maternidade.

– Estou muito feliz de fazer essa volta, direto do túnel do tempo, para o nosso Vídeo Game. Nesses seis anos, muitas coisas aconteceram na minha vida e na vida de todo mundo. Está sendo uma experiência muito louca, muito interessante e muito gostosa. É uma comemoração bem bacana. O contato com o público vai ser muito bom novamente – afirma a anfitriã.

Entre os convidados da temporada especial, estão Fernanda Souza, Thiaguinho, Mariana Santos, Camila Queiroz, Letícia Colin, Viviane Araújo, Juliana Paiva, Vanessa Giácomo, Jonathan Azevedo, Agatha Moreira, Alexandre Borges e Rodrigo Fagundes. As gravações começaram na semana passada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com direção de Boninho. O programa de estreia terá participação de Tonico Pereira, que estará no quadro Cadê o Caô, no qual os competidores têm que descobrir verdades e mentiras sobre sua carreira.

Quando estreou em dezembro de 2001, o Vídeo Game foi anunciado como um quadro do Vídeo Show a ser exibido apenas durante aquele verão. A novidade acabou por alavancar a audiência do vespertino e entrou para a grade fixa da atração. Em 2009, foi lançado em um novo formato, com anônimos competindo no lugar dos famosos, o que não agradou muito o público. Os bons índices voltaram apenas em 2011, quando a atração passou novamente a contar com artistas.

Mesmo com o Vídeo Game, Angélica continuará à frente do Estrelas, exibido aos sábados, até junho de 2018, quando o programa deverá ser tirado do ar, conforme anunciado pela Globo recentemente.

Vídeo Game

Estreia da nova temporada do quadro do Vídeo Show.

Segunda-feira (6), às 14h.