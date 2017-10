Pedro Bial, Hamilton Vaz Pereira, Regina Casé, Patrícya Travassos e Luís Fernando Guimarães falam sobre o grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone Reprodução / Globo

Um grupo teatral formado por atores na casa dos vinte anos subia no palco vestindo trajes hippies e travava diálogos retratando a vida dos jovens no Brasil dos anos 1970.

— Sorte que era medicinal, morou? — falava, de forma arrastada, a atriz Regina Casé, de top e saia longa.

Composto também por Evandro Mesquita, Luís Fernando Guimarães, Patrícya Travassos e Hamilton Vaz Pereira, esse grupo, chamado Asdrúbal Trouxe o Trombone, passou por Porto Alegre em 1977, quando se apresentou no antigo Cine-Teatro Presidente, e por Santa Maria, onde chegou a ser detido pela polícia. As aventuras dos atores em turnê pelo país com a peça Trate-me Leão, que completa 40 anos, foram relembradas na noite de quinta-feira (26), no programa Conversa com Bial.

— Tinha gente que via a peça e trancava a faculdade, mudava de curso. Mudava de vida — observou Bial, ressaltando o caráter transformador do espetáculo.

— A gente era os Beatles, os Rolling Stones — gabou-se Regina Casé.

O nome da companhia fundada em 1974 e que serviu de modelo a outras trupes nacionais surgiu da relação entre Regina Casé e seu pai, que costumava usar códigos em situações constrangedoras da vida. A frase "Asdrúbal trouxe o trombone" era usada, por exemplo, para indicar a chegada de um interesse afetivo a uma festa ou se livrar de uma pessoa desagradável.

— Vamos, que o Asdrúbal trouxe o trombone — anunciava o pai da atriz.

Asdrúbal Trouxe o Trombone contou com a participação de Luís Fernando Guimarães (à esquerda), Regina Casé (centro) e Evandro Mesquita (à direita) Reprodução / Globo

Em um contexto de ditadura civil-militar, o grupo conseguia viajar pelo Brasil com o edital do Serviço Nacional de Teatro (SNT), que possibilitava apresentações nas capitais e cidades pequenas. Foi assim que chegou a Porto Alegre, onde, segundo Bial, o número de espectadores saltava a cada apresentação. Acostumados com o riso da plateia carioca, a trupe se deparou com o silêncio dos porto-alegrenses.

— Ninguém riu. E viram, pela primeira vez na peça, uma ótica política — observou o apresentador.

Mas, após o silêncio, veio a aprovação do público.

— O lugar que mais amou o Asdrúbal talvez tenha sido Porto Alegre — considerou Casé.

Atores lembraram da prisão ao apresentar a peça no Rio Grande do Sul Reprodução / Globo

Em passagem por Santa Maria, o sucesso de bilheteria motivou a momentânea desgraça da trupe. Com a venda de todos os ingressos em apenas uma hora, a peça foi mal-vista pela polícia, e os atores terminaram detidos.

— Eles acharam que aquilo tudo era um complô — disse Casé.

Asdrúbal Trouxe o Trombone também contou com a participação dos atores Nina de Pádua, Perfeito Fortuna, Fábio Junqueira e José Paulo Pessoa. A história do grupo foi retratada no livro Asdrúbal Trouxe o Trombone – Memórias de uma Trupe Solitária de Comediantes que Abalou os Anos 70, de Heloisa Buarque de Hollanda.