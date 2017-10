A vida é um bumerangue, não é mesmo? Tudo o que vai, volta, inclusive chifre. Foi esse o lema de Bibi (Juliana Paes) no capítulo de ontem de A Força do Querer. Depois de descobrir a traição de Rubinho (Emílio Dantas) e perder até o carro para a nova "marmitinha" do marido, a Perigosa resolveu dar o troco.