Anna Lembke fala sobre vícios nesta quarta-feira, em Porto Alegre, na programação do Fronteiras do Pensamento

A palavra "vício" costuma estar associada a drogas e bebidas alcoólicas, mas há outros tipos de dependência que também são perigosos — e menos evidentes. O uso excessivo das redes sociais e da internet como um todo, por exemplo, tem sido apontado como causa de danos à saúde mental das pessoas. Esses casos e outros enquadram-se na área de especialidade da psiquiatra norte-americana Anna Lembke, que realiza a penúltima conferência da temporada 2024 do Fronteiras do Pensamento. Ela estará nesta quarta-feira (18), às 20h, no Teatro Unisinos (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1.600), em Porto Alegre.