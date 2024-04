Entre os assuntos mais comentados no mundo, a inteligência artificial (IA) é o primeiro tema do Fronteiras do Pensamento 2024. O ciclo de conferências traz a Porto Alegre o britânico Stuart Russell, notório por seu conhecimento sobre IA e por defender uma tecnologia que sirva o ser humano, e não que se desenvolva tanto a ponto de ameaçar a humanidade. A palestra será nesta terça-feira (30), às 20h, no Teatro Unisinos (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1.600), em Porto Alegre. Os ingressos para a temporada podem ser adquiridos pelo site fronteiras.com.