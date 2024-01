A influenciadora Rafa Kalimann teve seu Instagram invadido na madrugada deste domingo (31). A atriz e ex-BBB fez uma postagem em seu perfil no X, antigo Twitter, com prints de mensagens que o hacker teria enviado para sua ex-empresária. Nas imagens, é possível notar o tom de ameaça do hacker, chegando a afirmar que vazaria suas fotos íntimas.