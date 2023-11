Taylor Swift trouxe oficialmente a The Eras Tour para a América Latina. Na última quinta-feira (9), a cantora tocou no estádio do River Plate (o Monumental de Núñez), na Argentina, para o primeiro dos três shows no país, antes de seguir para o Brasil, na próxima semana. Os primeiros dias da artista no território latino foram marcados por mudanças em letras, interações com o namorado Travis Kelce, jogador da NFL, e fãs que foram levados à loucura.