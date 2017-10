Multishow / Reprodução

O Prêmio Multishow elegeu os melhores do ano na música nesta terça-feira (24), no Rio de Janeiro, em cerimônia comandada por Fábio Porchat e Tatá Werneck. Em sua 24ª edição, a premiação reconheceu o trabalho de artistas brasileiros que são referência em diferentes gêneros – nomes como Simone & Simaria, Anitta e Luan Santana.

Eleitos por voto popular, Anitta e Luan Santana repetiram a dobradinha do ano passado e foram eleitos Melhor Cantora e Melhor Cantor. O músico subiu ao palco e apresentou canções como Chuva de Arroz e Acordando o Prédio. Já Anitta apresentou um medley que incluiu seus mais recentes lançamentos, entre eles Will I See You, Is That For Me e Paradinha – o problema na apresentação foi a roupa justa, que deixou, sem querer, o seio à mostra. Durante a cerimônia, a cantora ainda se apresentou ao lado de Pabllo Vittar e do DJ americano Diplo, do Major Lazer, com Sua Cara.

Eleita como Música-Chiclete, Loka, de Simone & Simaria com participação de Anitta, ganhou pela primeira vez uma performance musical com as cantoras recriando o clima do clipe, um dos mais assistidos de 2017, na área externa da Arena, fechando a premiação. A apresentação se encerrou com uma queima de fogos.

Sim ou Não, de Anitta com participação de Maluma, foi eleita Melhor Música. A dupla Simone & Simaria levou também o troféu de Melhor Grupo, e Joelma faturou a categoria Melhor Show. Pabllo Vittar foi a vencedora da Fiat Argo Experimente, que revela um nome que se destacou no cenário nacional no último ano.

A cerimônia também contou com o Superjúri, um time de especialistas formado por jornalistas, críticos, músicos e profissionais da indústria fonográfica que indicou e votou nos melhores do ano. As Caravanas, de Chico Buarque, faturou como Canção do Ano, Letrux em Noite de Climão, da cantora Letrux como Melhor Disco, e Rincon Sapiência como Revelação.

Vencedores do Prêmio Multishow 2017:

INDICADOS COM VOTAÇÃO POPULAR

Melhor Cantor: Luan Santana

Melhor Cantora: Anitta

Melhor Show: Joelma

Música-Chiclete: Loka, Simone & Simaria part. Anitta

Fiat Argo Experimente: Pabllo Vittar

Melhor Grupo: Simone & Simaria

Melhor Música: Sim ou Não, Anitta part. Maluma

Melhor Cover na Web: Luísa Sonza – Fica (Cover Anavitória ft. Matheus & Kauan)

Melhor Clipe TVZ: Acordando o Prédio: Luan Santana

INDICADOS DO SUPERJÚRI

Canção do Ano: Chico Buarque: As Caravanas

Melhor Disco: Letrux: Letrux Em Noite de Climão

Revelação: Rincon Sapiência

Disco - Melhor Capa: Galanga Livre, Rincon Sapiência

Disco - Melhor Gravação: Modo Avião, Lucas Santtana

Disco - Melhor Produtor: Galanga Livre, Rincon Sapiência